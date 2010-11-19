Через збільшення акцизного збору може подорожчати бензин

Збільшення акцизного збору з 2011 року на бензини моторні на 37,9% - з 132 євро до 182 євро за тонну, передбачене новим Податковим кодексом, може привести до подорожчання бензину вроздріб на 50 коп. за літр.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій КУЮН, коментуючи новий Податковий кодекс.

«Акцизний збір є податком на споживача, тому, безперечно, саме споживач і відчує його у вартості пального», - пояснив С.КУЮН.

За його словами, зростання вартості бензину залежить від кон`юнктури ринку. «Приміром, якщо ціни на нафту падатимуть, можливо, ми подорожчання і не відчуємо. А ось сьогодні, якщо додати до ціни (на тонну бензину) ці 50 євро, можна до сьогоднішньої ціни додавати 50 копійок за літр», - додав він.

Крім того, за його словами, підвищення акцизу боляче вдарить по українському ринку пального. «Споживач і так досить сильно ослаблений кризою і платоспроможність залишається низькою. Тому будь-який чинник, який веде до дорожчання пального, означає, що споживання скорочуватиметься, а отже, падатимуть продажі», - додав експерт.

Також С.КУЮН зазначив, що підвищення акцизу позначиться і на якості бензину. «Стимулів виготовляти різного роду контрафактний бензин з`явиться ще більше. Тому споживачеві варто приготуватися не тільки до того, що пальне подорожчає, а й до того, що якість його може погіршитися», - зазначив експерт.

Такої ж думки дотримується і директор компанії «Паралель» Дмитро КУЛИК.

За його оцінкою, при стабільній ринковій кон`юнктурі підвищення розміру акцизу з січня 2011 року на бензин з 132 євро до 182 євро за тонну приведе до подорожчання бензину А-95 на 48 коп. на літрі до поточного рівня цін.

Крім того, за цим може послідувати скорочення ринку високооктанового пального на 2%.

На його думку, підвищення акцизу в Україні було неминучим, оскільки цей збір залишався одним з найнижчих серед сусідніх країн. «Ми все одно до цього, рано чи пізно, прийдемо - хотілося б пізніше, але є державні завдання», - сказав Д.КУЛИК.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада затвердила підвищення акцизного збору на моторні бензини з 1 січня 2011 р. на 37,9% – з 132 євро до 182 євро за тонну. Ця норма міститься в прийнятій парламентом статті 215 «Підакцизні товари і ставки податку» розділу 6 Податкового кодексу. Також парламент затвердив підвищення акцизного збору на дизельне паливо. Зокрема, акциз на дизельне паливо із вмістом сірки понад 0,2% підвищено із 65 євро за тонну до 90 євро за тонну (на 38,5%), від 0,035% до 0,2% – з 50 євро за тонну до 69 євро за тонну (на 38%), від 0,005% до 0,035% – з 45 євро за тонну до 62 євро за тонну (на 37,8%), менше 0,005% – з 30 євро за тонну до 42 євро за тонну.

Крім того, парламент збільшив акциз на пічне паливо з 30 євро за тонну до 42 євро за тонну (на 40%). Акциз на бензини авіаційні підвищено з 20 євро за тонну до 28 євро за тонну (на 40%)

Підвищення акцизного збору на бензин має компенсувати ліквідацію транспортного збору з 1 січня 2011 р.

Востаннє ставка акцизного збору на бензин підвищувалася в травні 2010 р. Тоді Верховна Рада підняла податок на 20% – з 110 до 132 євро за тонну.