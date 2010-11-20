Вивозити гексахлорбензол з Калуша будуть через Миколаївський спецпорт

Перевантаження токсичної речовини гексахлорбензол із міста Калуш Івано-Франківської області для відправки на утилізацію до Великої Британії здійснюватиметься через Миколаївський спеціалізований порт «Октябрьськ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Головному управлінні МНС у Миколаївській області повідомив перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Геннадій НІКОЛЕНКО.

«Враховуючи специфіку Миколаївського морського торгового порту, ухвалено рішення й готуються відповідні документи на атестацію для роботи з таким вантажем в іншому порту - «Октябрьськ». На наш погляд, він більше підходить для таких вантажів, розташований далі від Миколаєва. До того ж він має відповідний причал, який призначено для роботи з вибухонебезпечними речовинами, що відповідає міжнародним стандартам», - сказав Г.НІКОЛЕНКО.

За його словами, зараз наново готуються всі документи, оскільки це новий об`єкт, він повинен пройти атестацію, отримати новий висновок.

«Попередні переговори було проведено. Зараз вони узгоджують питання з санітарно-гігієнічною службою. По мірі того як будуть готові документи, відправлятимемо вантаж. Ми повинні закінчити все це до закінчення навігації», - зазначив Г.НІКОЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, перевантаження першої партії гексахлорбензолу обсягом 1,5 тис. тонн здійснювалося в Миколаївському морському торговому порту 12-13 листопада. В порту заявили, що завантаження пройшло «на вищому рівні», без подій і затримок, забруднюючих речовин у повітрі не виявлено.

Довідка УНІАН. Гексахлорбензол - стійка канцерогенна органічна сполука, одна з найнебезпечніших отруйних речовин. Його накопичення в обсязі 11,5 тис. тонн відбулося на найбільшому в Європі полігоні токсичних відходів у Калуші Івано-Франківської області, де зберігаються відходи калієвого виробництва. Лише пів-граму гексахлорбензолу може спричинити незворотні процеси в організмі людини: руйнування печінки, центральної нервової, серцево-судинної системи.

10 лютого 2010 р. Президент України видав указ «Про оголошення території міста Калуша і сіл Кропивник і Сивка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації».

Уряд України виділив на утилізацію гексахлорбензолу 298 млн. грн. Але в нашій країні немає умов для утилізації таких речовин. Домовленість про їх переробку було укладено з урядом Великої Британії, де ця небезпечна речовина буде перероблена на спеціальному заводі.