ТНК-ВР може вкласти в газовий бізнес в Україні до 2 млрд. дол.

Група ТНК-ВР може інвестувати в розвиток газового бізнесу в Україні до 2 млрд. дол. впродовж найближчих 25 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТОВ «ТНК-ВР Коммерс».

Як зазначили у компанії, ТНК-ВР хоче вивчити можливості видобування газу з нетрадиційних джерел. Йдеться про звичайний газ метан, що міститься у низькопроникних породах - щільних піщаниках і глинистих сланцях, що утруднює і здорожує його видобування.

«Ми маємо намір використовувати передові технології, що позитивно зарекомендували себе на міжнародних ринках, зокрема в США, де видобуток газу з нетрадиційних джерел торік перевищив половину загального національного обсягу видобутку», - зазначили в компанії.

Зараз не відомо, чи є в Україні економічно ефективні ресурси газу з нетрадиційних джерел. Для того, щоб з`ясувати це, потрібне додаткове геологічне вивчення ресурсного потенціалу, а також проведення оцінки економічної ефективності реалізації таких проектів.

Компанія має намір пробурити в щільних піщаниках три пошукові свердловини на першому етапі і, у разі отримання задовільних результатів, - передбачається буріння додаткових пошукових і розвідувальних свердловин у західній частині Донецького вугільного басейну, що буде основою для ухвалення рішення про подальші дії.

«Первинні інвестиції передбачаються в розмірі до 50 млн. дол. При цьому, у разі підтвердження економічної ефективності реалізації проекту, ТНК-ВР може інвестувати в розвиток газового бізнесу в Україні до 2 млрд. доларів впродовж найближчих 25 років», - зазначили у компанії.

При цьому повідомляється, що реалізація проекту допоможе створити значну кількість додаткових робочих місць в Україні, залучити і впровадити сучасні технології, а також забезпечити нове стабільне джерело поповнення бюджету держави.

Підтвердженням масштабності і важливості намірів стало підписання Меморандуму про співпрацю між Кабінетом міністрів України, Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», урядом Російської Федерації і Групою компаній «ТНК-ВР» щодо розвідки і видобування газу щільних піщаників від 27 жовтня 2010 року.

18 листопада компанія підтвердила свою зацікавленість у розвитку проекту, підписавши Меморандум про співпрацю з Луганською обласною радою і Луганською обласною державною адміністрацією щодо розвідки і видобування природного газу з щільних піщаників у Луганській області.

Довідка УНІАН. ТНК-ВР – міжнародний вертикально інтегрований холдинг, який входить у десятку найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобування нафти. Компанія була утворена в 2003 році унаслідок злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» – керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу власних автозаправних станцій, управління АЗС; ЗАТ «ЛІНІК» (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів.