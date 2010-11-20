Харківський аеропорт закрито

Сьогодні через густий туман над містом повністю не приймає і не відправляє літаки Міжнародний аеропорт «Харків».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації аеропорту, зокрема, зранку до Харкова за розкладом не прибули рейсові літаки з Москви, Києва, Тбілісі і Стамбула.

Так само не було здійснено жодного вильоту у зворотних напрямках. Це стосується також і чартерних рейсів.

Всі служби аеропорту працюють і готові забезпечувати рейси, але, ймовірно, до 12.00 погода не дозволить сьогодні приймати і відправляти літаки, зазначив співрозмовник агентства.