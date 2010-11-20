ДТП з туристичним автобусом в Єгипті: серед загиблих - двоє українців

Двоє громадян України загинули і ще двоє постраждали в ДТП в ніч на суботу на 30-му кілометрі автотраси Заафарана - Рас-Гаріб на єгипетському побережжі Червоного моря, повідомив РІА "Новости"прес-секретар МЗС України Олександр Дікусаров. У туристичному автобусі знаходилося близько 50 осіб із дев`яти країн. Єгипетське агентство Youm7 опублікувало список з 35 прізвищ туристів, що постраждали в цьому ДТП. Серед них значаться 20 громадян Росії, один громадянин Грузії, два - України, п`ять - Німеччини, два - Туреччини, два - Данії, один - Бельгії, один з Чехії і один громадянин Єгипту.

В той же час в госпіталі Хургади, куди відразу після ДТП були доставлені всі загиблі і потерпілі, раніше повідомили, що до них надійшло 36 іноземців з різних держав. За словами медиків, у них в реанімації також знаходяться кілька потерпілих, чиє громадянство поки невідоме. Усіх поранених, яких можна було транспортувати, вранці у суботу направили літаком в госпіталь імені Насера в Каїрі. "За попередньою інформацією, в результаті ДТП двоє громадян України загинули, і ще двоє постраждали", - сказав прес-секретар МЗС України, додавши, що на даний момент співробітники дипслужби в Єгипті встановлюють осіб загиблих і постраждалих співвітчизників. Дікусаров також повідомив, що, за інформацією, що є у МЗС України, ДТП сталося через те, що водій заснув за кермом. Разом із тим, за даними дорожньої поліції, водій туристичного автобуса не помітив припаркований на узбіччі зламаний автобус, який стояв без пізнавальних знаків. Відбулося зіткнення, в результаті якого туристичний автобус перекинувся. У припаркованому на узбіччі дорогі автобусі людей не було.