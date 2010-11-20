Густий туман паралізував роботу Харківського аеропорту
Скасовано близько 10 рейсів
Сьогодні через густий туман, який протягом доби нависає над містом, було повністю паралізовано роботу Міжнародного аеропорту «Харків».
Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації аеропорту, з усіх рейсів, які за графіком мали бути виконані в суботу, 20 листопада, вдалося забезпечити лише рейс Відень - Харків – Відень. В середині дня погода дозволила, і авіалайнер зі столиці Австрії, згідно з графіком, доставив пасажирів з Європи і вчасно відбув у зворотний бік до Відня.
За даними представника аеропорту, сьогодні загалом скасовано близько 10 пасажирських рейсів - як внутрішніх, так і міжнародних.
Зокрема, не відбулося авіасполучення з Києвом (три рейси), Москвою (вчора також не прибув рейс о 22.30 з Росії), Хургадою (Єгипет).