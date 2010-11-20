Густий туман паралізував роботу Харківського аеропорту

Сьогодні через густий туман, який протягом доби нависає над містом, було повністю паралізовано роботу Міжнародного аеропорту «Харків».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації аеропорту, з усіх рейсів, які за графіком мали бути виконані в суботу, 20 листопада, вдалося забезпечити лише рейс Відень - Харків – Відень. В середині дня погода дозволила, і авіалайнер зі столиці Австрії, згідно з графіком, доставив пасажирів з Європи і вчасно відбув у зворотний бік до Відня.

За даними представника аеропорту, сьогодні загалом скасовано близько 10 пасажирських рейсів - як внутрішніх, так і міжнародних.

Зокрема, не відбулося авіасполучення з Києвом (три рейси), Москвою (вчора також не прибув рейс о 22.30 з Росії), Хургадою (Єгипет).