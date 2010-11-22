Усім, хто напідпитку, дали півгодини, щоб забралися з Майдану

Протестувальники закликали людей, які знаходяться на Майдані і вживають алкогольні напої, піти.

Про це заявив один з активістів зі сцени.

"Тут є люди, які відкрито вживають спиртні напої", - сказав він.

"Величезне прохання до цих людей, які знаходяться напідпитку, ми даємо вам півгодини, щоб ви звідси забралися, після цього ми будемо здавати вас міліції", - заявив він.

Українська правда