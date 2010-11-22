У зіткненні вантажівки та пасажирського потягу загинув водій КамАЗу
19:03, 22 листопада 2010Суспільство
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Причини ДТП з’ясовують
В результаті зіткнення вантажівки та пасажирського потягу на Вінниччині загинув водій КамАЗу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Ніхто з пасажирів за медичною допомогою не звертався.
Рух автомобільного та залізничного руху відновлено. Причини ДТП з’ясовують фахівці.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у Козятинському районі Вінницької області сталося зіткнення КамАЗу та пасажирського потягу «Харків – Івано-Франківськ».
ДПТ сталося на переїзді «Кордишівка-Голендри».
КамАЗ виїхав на залізничне полотно. Не встигнувши перетнути колію, вантажний автомобіль був протаранений локомотивом пасажирського потягу.
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