У зіткненні вантажівки та пасажирського потягу загинув водій КамАЗу

В результаті зіткнення вантажівки та пасажирського потягу на Вінниччині загинув водій КамАЗу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Ніхто з пасажирів за медичною допомогою не звертався.

Рух автомобільного та залізничного руху відновлено. Причини ДТП з’ясовують фахівці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у Козятинському районі Вінницької області сталося зіткнення КамАЗу та пасажирського потягу «Харків – Івано-Франківськ».

ДПТ сталося на переїзді «Кордишівка-Голендри».

КамАЗ виїхав на залізничне полотно. Не встигнувши перетнути колію, вантажний автомобіль був протаранений локомотивом пасажирського потягу.