Україна дозволила Польщі розкопки на місці розстрілів 1940 р.

Українська влада дали згоду на проведення розкопок у селищі Биківня під Києвом для пошуку розстріляних НКВС в 1940 році громадян Польщі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в українському посольстві у Варшаві.

Співрозмовник агентства відзначив, що Україна таким чином відповіла на прохання польської влади, яке озвучував, зокрема, Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час візитів до України у вересні та жовтні цього року.

Крім того, ця справа обговорювалося під час візиту українського прем’єра Миколи АЗАРОВА до Польщі у вересні.

За даними дипломата, саме глава українського уряду дав розпорядження вирішити це питання.

За даними польського TVN24, розкопки, які спільно будуть вести польські та українські експерти, планують розпочати у квітні 2011 року. Очікується, що вони триватимуть близько 2,5 місяці.

На місці виявленого поховання польських громадян планується спорудити меморіал, який може бути відкритий в 2012-му або 2013 році.

Представник українського посольства додав, що пошуки розстріляних громадян Польщі будуть проводитися в одній із частин поховального меморіалу в Биківні, де спочивають останки понад 100 тис. жертв комуністичних репресій.

„Весь комплекс займає 240 га”, - зазначив він.

За словами співрозмовника агентства, остаточні надписи на „польському меморіалі” у Биківні ще будуть узгоджуватися сторонами, оскільки у визначеному місці розкопок, швидше за все, поховані не лише поляки.

TVN24 зауважує, що у Биківні можуть бути поховані близько 3,5 тис. поляків, в тому числі військових, які були взяти в полон після захоплення Польщі 17 вересня 1939 року.

Довідка УНІАН. НКВС навесні 1940 року розстріляв понад 20 тис. полонених громадян Польщі. Крім Катині на території сучасної Російської Федерації, полонених поляків розстрілювали також на території нинішньої України, зокрема у Харкові та під Києвом.