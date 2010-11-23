Київ виплатив відсотки за кредитом 2007 року

22 листопада Київ успішно і своєчасно здійснив виплату відсотків за користування кредитом, одержаним шляхом публічного, відкритого продажу єврооблігацій м. Києва на міжнародних ринках капіталу в 2007 році.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне фінансове управління КМДА.

Таким чином, відзначають в мерії, місто ще раз підтвердило свою здатність і готовність своєчасно і в повному обсягу здійснювати розрахунки за борговими зобов`язаннями перед кредиторами і продовжило формування позитивної кредитної історії міста.

За інформацією Головного фінуправління, місто в 2007 р. здійснило запозичення у розмірі 250 млн. доларів шляхом продажу єврооблігацій Києва. Процентна ставка за єврооблігаціями (купон) становить 8,25%. Місто на сьогодні виплатило 10 млн. 312 тис. 500 грн.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2010 р. Київ здійснив виплату відсотків за користування кредитом, одержаним шляхом публічного, відкритого продажу єврооблігацій м. Києва на міжнародних ринках капіталу в 2005 році на суму 250 млн. доларів США.

Дохідність від продажу становила 8% річних з терміном обігу до 6 листопада 2015 року.