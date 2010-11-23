На Дніпрі ліквідували нафтову пляму

У Херсоні на Дніпрі в районі Нафтогавані 22 листопада місцевий житель виявив нафтову пляму.

Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, співробітники Управління МНС у Херсонській області, що прибули на місце, підтвердили наявність плями розміром 1000 м на 20 м.

Був викликаний катер з Херсонського морпорту, місце розливу оброблене спеціальним сорбентом, пляма ліквідована.

Джерело забруднення уточнюється.