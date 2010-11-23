У Мінпромполітики хочуть позбутися близько 120 держпідприємств

Найближчим часом Міністерство промислової політики України ухвалить рішення про ліквідацію, злиття або приватизацію близько 120 підприємств, що перебувають у його віданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра промислової політики України Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ у ході відкриття IX міжнародного промислового форуму.

За його словами, перед міністерством стоїть завдання покращити ефективність управління державними підприємствами, що перебувають у віданні Мінпромполітики.

«Є підприємства, які зберегли конкурентоспроможність, і їх можна залучати до виконання державної програми. Але, на жаль, є певна категорія підприємств, які втратили конкурентоспроможність. І щодо таких підприємств стоїть завдання цивілізованого закриття або злиття з іншими підприємствами. Таких підприємств по нашому міністерству близько 120», - зазначив заступник міністра.

При цьому він уточнив, що зі 120 проблемних підприємств близько 50 можуть бути приватизовані.

«Ми плануємо їх виставити на приватизацію в 2011-2012 роках і сподіваємося, що вони зможуть розвиватися за рахунок інвестицій», - додав він.