Експерт вважає заниженою оцінку держпакета акцій «МАУ»

Оцінка Фондом державного майна України (ФДМУ) належного державі пакета в розмірі 61,6% у ЗАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» сильно занижена, вважають експерти.

Аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Єгор САМУСЕНКО в коментарі УНІАН повідомив, що зараз авіаційні компанії торгуються з коефіцієнтом у діапазоні від 0,4 до 2 по відношенню до суми річних продажів. Аналітики Concorde Capital оцінюють річний обсяг продажів «Міжнародних авіаліній України» у розмірі 2,8 млрд. грн.

«Якщо оцінити авіакомпанію «МАУ» навіть по нижній межі діапазону, то компанія коштуватиме 1,12 млрд. грн. Думаю, справедлива ціна держпакета в «МАУ» знаходиться в межах від 400 млн. грн. до 1 млрд. грн.», - вважає Є.САМУСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України оголосив конкурс із відбору оцінювача 61,58% державного пакета акцій Спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

22 листопада голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакета акцій МАУ повинна бути не менше 250 млн. грн.

Як зазначає газета «Экономические известия», «претендувати на викуп держчастки напевно буде міноритарій - компанія Capital Investment Project (Україна), якій належить 6% МАУ... Опубліковану низкою ЗМІ інформацію про те, що бенефіціаром компанії є бізнесмен Арон МАЙБЕРГ, учора непрямо підтвердив пан РЯБЧЕНКО, який заявив про колишнього співвласника й гендиректора «АероСвіту» як про одного з акціонерів «МАУ» й потенційного покупця держпакета. Не виключено, що й пакет ЄБРР також дістанеться пану МАЙБЕРГУ...».

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія з’єднує Україну з 35 столицями й ключовими містами Європи, Азії, Африки й СНД.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва – «Бориспіль» (КВР) і Львова – «Львів» (LWO). МАУ виконує понад 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень із Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова й Сімферополя на власних літаках і в партнерстві з іншими авіакомпаніями.