Зниклого слідчого прокуратури шукають четвертий місяць

На Сумщині правоохоронці понад три місяці розшукують безвісти зниклого слідчого прокуратури Вадима ТЯТЮШКІНА і його знайомого Володимира КОНОВАЛОВА та автомобіль, на якому їх бачили востаннє у середині серпня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН за інформацією прес-служби прокуратури Сумської області, за даним фактом органами прокуратури було порушено кримінальну справу за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України («умисне вбивство двох і більше осіб»).

«Для більш оперативного і якісного розслідування даної справи її взяв до свого провадження слідчий відділ прокуратури Сумської області. У ході розслідування слідчими прокуратури області, працівниками прокуратури Ямпільського району та співробітниками органів внутрішніх справ виконано значний обсяг роботи. Зокрема, у справі було висунуто 5 версій, 4 з яких на даний час відпрацьовані в повному обсязі. По одній з них слідчим та оперативними службами УМВС в області ведеться планомірна систематична робота, що дає підстави для розкриття злочину найближчим часом», – повідомив прокурор Сумської області Сергій ЛЕНСЬКИЙ.

За даними прес-служби прокуратури Сумщини, у справі проведено прочісування місцевості біля сіл Воздвиженське, Гремячка, Окіп та інших населених пунктів району. До цих заходів залучалися особові склади декількох райвідділів міліції і військової частини, службові собаки. Для встановлення місцезнаходження зниклих застосовувалися дельтаплани, літаки, у пошуках брали участь фахівці водолазно-рятувальних станцій, працівники лісового господарства тощо. На причетність до вчиненого злочину перевірено понад 600 осіб, досліджено понад 300 нежитлових приміщень.

«Лише слідчими прокуратури допитано понад 300 осіб. Крім того, призначено та проведено велику кількість експертиз, обшуків, інших слідчих дій. З метою встановлення осіб – користувачів мобільного зв’язку, що того дня знаходилися в селі Воздвиженське чи поруч з ним, в апеляційному суді області отримано більше 70 відповідних постанов про зняття інформації з каналів зв’язку, які мобільними операторами виконані. Слідчий прокуратури надіслав міжнародне доручення до Російської Федерації про надання правової допомоги у проведенні слідчих дій та пошуку зниклих. Оперативними працівниками міліції здійснено кілька службових відряджень до сусідньої держави та Дніпропетровської і Кіровоградської областей. Свідчення частини допитаних у справі осіб перевірені з використанням так званого «детектора брехні», - розповів С.ЛЕНСЬКИЙ

Проте дані заходи поки що позитивного результату не дали. Ні автомобіль, ні тіла зниклих досі не знайдені. У зв’язку з цим прокуратура області звернулася до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклих і вказаного автомобіля, інших речових доказів, і які бачили 14 серпня (чи після цього) В.ТЯТЮШКІНА і В.КОНОВАЛОВА з проханням проявити громадянську свідомість та повідомити наявну інформацію найближчу прокуратуру або орган внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, у серпні поточного року в Ямпільському районі Сумської області безвісти зник слідчий прокуратури цього району В.ТЯТЮШКІН і його знайомий В.КОНОВАЛОВ, які вихідного дня 14 серпня (свято Маковія) виїхали на автомобілі «Нива-Шевроле» (державний знак ВМ 7239 АВ) із смт. Ямпіль до с. Возвиженське. Близько 10-ї години мобільний зв’язок із ними припинився. Багатоденні пошуки зниклих ніяких результатів не дали.