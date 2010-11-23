У інкасаторів вкрали порожні касети для банкоматів

Нападники на автомобіль інкасаторів банку у Харкові викрали порожні касети для банкоматів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на першого заступника начальника Дзержинського райвідділу міліції Харкова Володимира КАГАДІЯ.

За його словами, банківський автомобіль «ВАЗ-2104» з інкасаторами, рухаючись по вул. Культури в бік пр. Леніна потрапив у затор. У цей час група осіб, розбивши вікна автомобіля, заволоділи сумкою, в якій були порожні касети для банкоматів.

«З автомобілю зникла сумка, в якій були порожні касети для банкоматів. Водію та пасажирам автомобілю тілесних ушкоджень не нанесено, матеріальних збитків не нанесено», - сказав В.КАГАДІЙ.

За словами В.КАГАДІЯ, нападники пересувалися на автомобілі невстановленої марки, можливо «Фольксваген».

На разі проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, які скоїли злочин. Слідчий відділ райвідділу порушив кримінальну справу за ч.2 ст. 15, ч. 2, ст. 186 Кримінального кодексу України (спроба пограбування).

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада у Харкові на вул. Культури близько 16.00 невідомі на двох автомобілях блокували автомобіль «ВАЗ-2104», який належить комерційному банку, та під загрозою застосування фізичної сили заволоділи двома касетами від банкоматів.

За словами керівника Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, злочинці зникли з місця злочину на легкових автомобілях, марку яких на разі встановити не вдалося. Кількість нападників невідома.