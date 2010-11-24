Кабмін зобов'язав облгази відкрити рахунки в одному з двох банків

Кабінет міністрів України своєю постановою зобов`язав газопостачальні підприємства (облгази) відкрити рахунки у Державному ощадному банку («Ощадбанку») або Державному експортно-імпортному банку («Укрексімбанку») для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від споживачів.

Про це йдеться у постанові Кабміну (№1063 від 22 листопада), опублікованій на урядовому порталі.

При цьому постачальники і продавці газу повинні відкрити різні рахунки: для прийому коштів від підприємств комунальної теплоенергетики і від інших суб`єктів господарювання.

Уряд доручив газопостачальним підприємствам укласти зі споживачами у двомісячний термін нові договори (додаткові угоди) із зазначенням відповідного поточного рахунку зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів.

Крім того, Кабмін вніс зміну до своєї постанови №247 від 26 березня 2008 року і визначив уповноваженими банками, які обслуговують поточні рахунки зі спеціальним режимом використання, «Ощадбанк» і «Укрексімбанк».

Раніше замість «Укрексімбанку» уповноваженою фінустановою був «Укргазбанк».