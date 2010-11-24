У МОЗ запевняють, що проблеми створюють лікарям, а не хворим

Міністерство охорони здоров’я України заявляє, що інформація, поширена деякими засобами масової інформації про те, що від 1 грудня українців примусять купувати ліки тільки за рецептами, є дещо викривлена і така, що не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

МОЗ України наголошує, що безрецептурні ліки громадяни, як і раніше, можуть купувати в аптеках без рецепту.

Зміни відпуску ліків будуть стосуватись лише лікарів і фармацевтів та будуть введені з метою посилення контролю за виписуванням та відпуском рецептурних лікарських засобів, пояснили в міністерстві.

Саме з цієї причини МОЗ розробив проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360», яким передбачено зміни в оформленні рецептурного бланку виключно на рецептурні лікарські засоби.

Рецепти будуть виписуватися хворому за наявності відповідних показів з обов`язковим зберіганням верхньої частини виписаного рецепту, до лінії відриву, та записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).

Рецепти виписуються у 2 примірниках. Перший примірник - для пред`явлення в аптеці або аптечному пункті, другий примірник (з позначкою «для хворого») залишається хворому. Рецепти залишаються і зберігаються в аптеках та аптечних пунктах.

У разі відпуску меншої, ніж виписано в рецепті, кількості лікарського засобу ставиться штамп «Відпущено» і робиться відмітка про кількість відпущеного лікарського засобу та рецепт повертається хворому, з одночасним оформленням сигнатури на відпущені лікарські засоби із зазначенням всієї інформації, вказаної в рецепті, яка залишається і зберігається в аптеках та аптечних пунктах. За такими рецептами ліки відпускаються до досягнення кількості, призначеної лікарем.

Рецепти (ф-1) та сигнатури на рецептурні лікарські засоби зберігаються в аптеках та аптечних пунктах протягом одного кварталу (не враховуючи поточного кварталу).

Пацієнт зможе отримати призначені йому медпрацівником лікарські засоби при пред`явленні рецепту в аптеці або аптечному пункті.

Відпуск рецептурних лікарських засобів з аптечних кіосків заборонений.

У разі відсутності в аптеці лікарського засобу, виписаного лікарем, пацієнту, за його згодою, може бути запропоновано лікарський засіб за іншою торговельною назвою, але з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, як і лікарський засіб, виписаний у рецепті. Зазначена норма не поширюється на лікарські засоби, які відпускаються безоплатно і на пільгових умовах, та ті, що підлягають предметно-кількісному обліку.