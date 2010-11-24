Ув'язненого, який втік з колонії у Херсонській області, шукають 5-ий день
15:31, 24 листопада 2010Суспільство
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21-річний хлопець "реабілітувався"
З колонії № 7 (село Стара Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області) 19 листопада втік 21-річний ув`язнений.
Про це УНІАН повідомила прес-офіцер управління Державного департаменту з виконання покарань у Херсонській області Гаяне ОГАНЕСЯН.
Держдепартамент з виконанню покарань у Херсонській області вживає заходам з розшуку втікача.
Згідно з повідомленням, ув`язнений утримувався на ділянці соціальної реабілітації в колонії.
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