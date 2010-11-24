Експерти заявляють, що ФДМУ необгрунтовано занизив вартість МАУ

Підготовка до продажу 61,6% держпакету ЗАТ «Авіакомпанія« Міжнародні авіалінії України» проходить в непрозорих умовах і свідчить про повернення практики розпродажу держвласності за неринковими цінами. Таку думку висловив УНІАН партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік НАЙМАН, коментуючи оголошені Фондом державного майна України (ФДМУ) умови продажу державного пакету акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

«Це адресна продаж, не дуже прозора, на жаль, повертається практика розпродажу державних підприємств за неринковими, неконкурентними цінами», - заявив він.

На думку опитаних УНІАН експертів, Фонд держмайна необгрунтовано занизив вартість держпакету акцій «МАУ». Так, аналітик інвестиційної групи «Сократ» Костянтин МЕСЕЛЕВСЬКИЙ вважає, що «оцінка 61,6% акцій« МАУ »у 250 млн. грн. відображає оцінку Фондом держмайна ринкової капіталізації авіакомпанії приблизно в 405 млн. грн ...». При цьому, очищені від боргів матеріальні активи «МАУ» складають 500 млн. грн., без премії за контроль.

Ряд експертів також заявили, що при продажу держпакету акцій «МАУ» в ціну реалізуємого пакету необхідно включити вартість фінансових і нематеріальних активів компанії, амортизаційні відрахування, а також премію за контроль, яка зазвичай знаходиться в межах 15-20% від розміру капіталізації компанії.

Коментуючи причини небажання керівництва ФДМУ отримати максимально можливу суму від продажу державного пакету акцій «МАУ», Ерік НАЙМАН сказав: «Причин може бути багато, і всі вони непублічні».

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада ц.р. Фонд державного майна України ухвалив рішення про приватизацію 61,58% державного пакету акцій Спільного закритого акціонерного товариства «Авіакомпанія« Міжнародні авіалінії України ». Номінальна вартість планованого до продажу держпакету становить 63 млн. 449 тис. грн.

17 листопада ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювача 61,58% держпакета МАУ для визначення ринкової вартості пакета з метою його подальшого продажу. Конкурс відбудеться 1 грудня.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія з`єднує Україні з 35 столицями та ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародні аеропорти Києва - «Бориспіль» (КВР) і Львова - «Львів» (LWO).