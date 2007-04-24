Представник уряду в КС просить суддів, щоб не кричали, бо він може злякатися

Представник Кабінету міністрів у Конституційному суді Василь НІМЧЕНКО утримується від дачі відповідей на запитання п’яти суддів, які напередодні розгляду справи щодо конституційності указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради, заявили про тиск на них. «Я утримуюсь від дачі пояснень. Це моє право учасника процесу», - заявив В.НІМЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас доповідач у справі суддя Сюзанна СТАНІК у зв’язку з цим звернулася до суддів і учасників процесу з проханням, щоб судді задавали питання по суті справи, а учасники процесу надавали інформацію суду і в усній, і в письмовій формі. «Я вважаю, що це дуже важливо», - сказала С.СТАНІК, попросивши при цьому учасників процесу «вести себе з повагою до суду».

У свою чергу голова, КСУ Іван ДОМБРОВСЬКИЙ сказав на це: «Я не знаю, що суддя хоче… Виступати, рекламувати щось». При цьому він зауважив, що судді повинні дотримуватися присяги, яку вони складали.

Водночас, В.НІМЧЕНКО, звертаючись до суду, сказав: «просив би, щоб якось не кричали, тому що я можу злякатися…».

У свою чергу, суддя Володимир ІВАЩЕНКО нагадав присутнім у залі, і, зокрема, своїм колегам, що законом не передбачено, щоб на стадії усного слухання справи судді виступали чи давали свої коментарі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, о 10.00 Конституційний Суд України продовжив розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264. На судовому засіданні сьогодні присутні всі 18 суддів КС.

Представник Кабміну в КС В.НІМЧЕНКО перед тим, як почати відповідати на запитання, зазначив, що його пояснення будуть в усній формі, а інші представники КМУ надаватимуть їх в письмовій формі.

Біля приміщення КС перебуває кілька тисяч прихильників коаліції та опозиції.

Охорону громадського порядку навколо КС здійснює кілька сотень співробітників спецпідрозділів МВС.