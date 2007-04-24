Представник уряду в КС просить суддів, щоб не кричали, бо він може злякатися
Німченко утримується від дачі відповідей
|Василь НІМЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, водночас доповідач у справі суддя Сюзанна СТАНІК у зв’язку з цим звернулася до суддів і учасників процесу з проханням, щоб судді задавали питання по суті справи, а учасники процесу надавали інформацію суду і в усній, і в письмовій формі. «Я вважаю, що це дуже важливо», - сказала С.СТАНІК, попросивши при цьому учасників процесу «вести себе з повагою до суду».
У свою чергу голова, КСУ Іван ДОМБРОВСЬКИЙ сказав на це: «Я не знаю, що суддя хоче… Виступати, рекламувати щось». При цьому він зауважив, що судді повинні дотримуватися присяги, яку вони складали.
Водночас, В.НІМЧЕНКО, звертаючись до суду, сказав: «просив би, щоб якось не кричали, тому що я можу злякатися…».
У свою чергу, суддя Володимир ІВАЩЕНКО нагадав присутнім у залі, і, зокрема, своїм колегам, що законом не передбачено, щоб на стадії усного слухання справи судді виступали чи давали свої коментарі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, о 10.00 Конституційний Суд України продовжив розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264. На судовому засіданні сьогодні присутні всі 18 суддів КС.
Представник Кабміну в КС В.НІМЧЕНКО перед тим, як почати відповідати на запитання, зазначив, що його пояснення будуть в усній формі, а інші представники КМУ надаватимуть їх в письмовій формі.
Біля приміщення КС перебуває кілька тисяч прихильників коаліції та опозиції.
Охорону громадського порядку навколо КС здійснює кілька сотень співробітників спецпідрозділів МВС.