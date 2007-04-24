Російські прикордонники обстріляли українців

23 квітня о 17.30 військовослужбовцями Харківського прикордонного загону на напрямку Наумівка (РФ) – Ветеринарне (Україна) було затримано 4 автомобілі УАЗ, які рухалися з території Росії в Україну. В автомобілях перебували 8 громадян України – всі жителі Козачої Лопані Харківської області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитро ГОРКОЛЬЦЕВ, в одному з автомобілів було виявлено кульові пробоїни, а один із затриманих поранений.

При опитуванні затриманих стало відомо, що вони, рухаючись з Росії в Україну поза пунктом пропуску, не виконали вимог російського прикордонного наряду зупинитися і були обстріляні. Один з автомобілів після пострілів зупинився, решта, протаранивши автомобіль російських правоохоронців, продовжила рух у бік України.

Російська сторона підтвердила інформацію щодо затримання автомобілів та застосування зброї.

Пораненого громадянина доставлено у Харків до 4-ї лікарні невідкладної медичної допомоги. Стан його здоров’я задовільний.

Стосовно затриманих осіб провадяться заходи щодо з’ясування обставин правопорушення та притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством, повідомив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.