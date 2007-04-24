До кінця тижня буде тепло

Завтра в Україні синоптики передбачають мінливу хмарність, у західній частині вночі помірні, вдень невеликі дощі, місцями з грозами. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у східних областях та місцями у південній частині 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°, вдень 15-20° тепла. У Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°. На Закарпатті температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

Як повідомили УНІАН в українському Гідрометцентрі, 26 квітня також буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура у східній та південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 14-19° тепла, на півдні Одещини до 22°. На решті території вночі 6-11° тепла, вдень 17-22°. На Закарпатті вдень місцями короткочасні грозові дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 18-23° (в горах вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°).

27 квітня - мінлива хмарність, у Карпатах та на Прикарпатті вдень місцями короткочасні грозові дощі. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура у східній та південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°, на решті території вночі 6-11° тепла, вдень 17-22°. На Закарпатті без опадів, температура вночі 4-9° тепла, вдень 18-23°.

28 квітня переважно без опадів. Температура вночі 5-11°, вдень 16-22°. На Закарпатті без опадів, температура вночі 7-12°, вдень 20-25° тепла.

29 квітня в Україні, крім південної частини, місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 5-11°, вдень 16-22°, у північній частині країни зниження до 11-17°. На Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 7-12°, вдень - 17-22° (в горах вночі 2-7° тепла, вдень 7-13°).

У Києві та області 25 квітня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

26 і 27 квітня у Києві та столичній області також буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 17-22°.

28 квітня переважно без опадів. Температура вночі 6-11° тепла; вдень 16-21°.

29 квітня у Києві та області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°.