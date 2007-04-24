Конституційний Суд вирішив ”заморити” суддів та Ставнійчук

Конституційний суд України вирішив працювати сьогодні доти, поки представник Центральної виборчої комісії Марина СТАВНІЙЧУК не закінчить відповідати на запитання представників процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як о 18-й годині згідно з регламентом роботи суду засідання мало б закінчитися, голова суду Іван ДОМБРОВСЬКИЙ запитав у суддів КС, чи вони готові продовжити засідання доти, поки питання до М.СТАВНІЙЧУК не будуть вичерпані, чи закінчити засідання і продовжити його завтра зранку.

За те, щоб продовжити засідання сьогодні, проголосувало 12 суддів із 18.