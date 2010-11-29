У КМДА кажуть, що вулиці Києва від снігу чистить майже 6 тисяч людей
А хто їх бачив?..
До прибирання снігу на дорогах та вулицях Києва залучено 5 тисяч 750 працівників і 300 одиниць снігоприбиральної техніки.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
«Житлові організації міста сьогодні достатньо забезпечені відповідною технікою та посипальними матеріалами для нормальної роботи взимку. Не повинно виникнути проблем і з прибиранням снігу у міжквартальних проїздах, адже частина їх тимчасово закріплена за комунальною корпорацією «Київавтодор», – зазначив начальник Головного управління житлового господарства Володимир СТОРОЖЕНКО.
За своєчасне і якісне прибирання міжквартальних проїздів також відповідатимуть комунальні підприємства та голови районів.
Робота комунальних служб міста в осінньо-зимовий період особисто контролюється головою КМДА Олександром ПОПОВИМ, йдеться у повідомленні.