Донецький губернатор відмовився переїхати до Києва

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК спростовує чутки про свій перехід на іншу роботу до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, наскільки достовірні чутки про його переїзд до Києва у зв`язку з іншою посадою.

«Я нікуди не збираюся йти», - сказав А.БЛИЗНЮК. Він наголосив, що кожна людина має займатися лише тим, чим може, щоб максимально реалізувати свої можливості, затвердити свої життєві принципи.

«Скажімо так - мої принципи такі: чого не любиш в інших, ніколи не роби цього сам… Кожна людина, якщо вона щось хоче робити, має по совісті відповісти на питання, а чи може вона це робити, а чи готова вона це робити, а чи відповідає це її принципам душевним, людським і так далі», - пояснив губернатор.

При цьому він, звертаючись до журналістів, додав: «Тому я в цій області багато що бачив, щось зробив і ще більше хочу разом з вами зробити для людей. Без пафосу. Тому київські пагорби мене не спокушають».