Вандал вийшов з ув'язнення і ламає могили на тому самому кладовищі

У місті Маріуполі Донецької області затримано 24-річного зловмисника, який розорив 12 надгробків на місцевому кладовищі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міського управління міліції, затриманий пояснив, що розоряв могильні надгробки з метою викрадення металевих швелерів. Добутий метал він продавав випадковим людям, отримуючи мізерну виручку порівняно з реальним збитком. Так, за вкрадені швелера зловмисник отримав 145 грн, які витратив на спиртне, зазначили в міліції.

У МВС також повідомили, що затриманий минулого року вже був засуджений за аналогічні злочини, пошкодивши 25 могил на тому ж цвинтарі. У середині цього року він був звільнений умовно-достроково, проте «м`якість покарання не змусила його стати на шлях виправлення і влаштовувати своє життя, не порушуючи Закон», констатували в прес-службі міськуправління.

На цей час стосовно вандала порушена кримінальна справа за ч.2 ст.297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою), встановлюється розмір завданих ним збитків. Фігуранта заарештовано, ведеться слідство.