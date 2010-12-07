Київські двірники отримають півмільйона доларів за роботу в особливих умовах

Київська влада виділить зі столичного бюджету 4 млн. грн. для заохочення двірників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на голову КМДА Олександра ПОПОВА.

Працівники житлового господарства Києва отримають матеріальну допомогу, пообіцяв він.

«Праця двірників, без сумніву, важлива, бо чистота та порядок столиці залежить від їхнього відповідального ставлення до роботи. Ми розуміємо, що у зимовий період навантаження на двірників збільшиться в кілька разів. Щоб стимулювати їх до якісної роботи взимку, з міського бюджету буде виділено 4 млн. грн.», - підкреслив О.ПОПОВ.

Він додав, що виділення зазначених коштів дозволить вирішити питання оплати праці двірників в особливих умовах та під час Новорічних та Різдвяних свят.