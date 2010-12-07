Експерти: це питання непокоїть всіх старших офіцерів

Влада, готуючи зміни до системи пенсійного забезпечення представників силових структур без урахування думки громадськості, повторює помилку, як це сталося у випадку з Податковим кодексом.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти вчора під час прес-конференції у Києві.

Говорячи про ситуацію навколо можливої зміни умов пенсійного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, провідний експерт військових програм Центру Разумкова Олексій МЕЛЬНИК підкреслив, що це питання є найактуальнішим, яке зараз хвилює усіх старших офіцерів. Адже, за його словами, на сьогодні вони поставлені перед вибором: або зараз звільнитися й отримати пенсію за чинним законодавством, або продовжити службу й отримати гірші умови пенсійного забезпечення, наприклад, через збільшення для них пенсійного віку.

“Але найголовніше, механізм прийняття рішень у державі новою владою є закритим, без обговорення із громадськістю – як це ми бачили із Податковим кодексом, коли просто ставлять перед фактом. Це створює негативний клімат у військових колективах. Є велика загроза, що велика кількість кращих офіцерів, хороших фахівців, які могли би ще служити, залишать лави Збройних сил”, - зауважив О.МЕЛЬНИК.

Водночас, директор інформаційно-консалтінгової компанії “Defense Express” Сергій ЗГУРЕЦЬ висловив сподівання, що у цьому питанні може скластися певний альянс представників силових структур і правоохоронних органів – Збройних сил, СБУ і МВС. На його думку, влада не може не усвідомлювати, що рішення про погіршення системи пенсійного забезпечення цим категоріям громадян, призведе до появи “цілої армії невдоволених людей”.

“І в цьому сенсі ухвалювати таке рішення – як це хотіли зробити відносно підприємців, яких можна було кинути у випадку із Податковим кодексом, – то такий варіант із армією, Службою безпеки і міліцією створює інші подразники”, - пояснив експерт.

На переконання С.ЗГУРЦЯ, влада має усвідомлювати негативі наслідки подібних рішень і підійти до цього виважено, а не оприлюднюючи по факту опрацьоване у кулуарах рішення.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що уряд має намір у майбутньому розглянути питання скасування виходу на пенсію окремих категорій у 35-40 років. За його словами, ця норма повинна залишитися, наприклад, для тих військових, які служили у воєнних умовах. Але ті, військові, які пройшли службу в звичайних умовах, на думку М.АЗАРОВА, не повинні виходити на пенсію в 35-40 років.

Водночас, віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО повідомив, що законопроект про проведення першого етапу пенсійної реформи уряд планує підготувати і подати до Верховної Ради до 10 грудня.