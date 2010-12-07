Новорічні ялинки продаватимуться оптом

У Криму відпускна оптова ціна за сосну перед Новим роком буде коливатися від 28 до 550 гривень, у роздріб дерева продаватимуть, щонайменше, удвічі дорожче.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Республіканського комітету з лісового господарства, ціна на ялинку заввишки до метра становитиме 28-40 гривень, від метра до двох - 38-70 гривень. Сосни заввишки від двох до трьох метрів лісгоспи продаватимуть за 80-145 гривень, від трьох до чотирьох метрів - по 120-440 гривень, дерева вище 4-х метрів - від 315 до 550 гривень.

«Зазначені суми - це лише відпускні ціни лісових господарств. Подальшим розповсюдженням новорічних ялинок займатимуться приватні підприємці, які самостійно встановлюють ціни. У результаті ялинки обійдуться кримчанам, як мінімум, удвічі дорожче», - зазначають у Рескомлісі.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році оптові ціни на сосну становили від 28 до 500 гривень.