Фестиваль української пісні відбудеться поблизу Ростова-на-Дону

11 грудня під російським Ростовом-на-Дону відбудеться фестиваль української пісні «Струни серця».

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомив т.в.о. генерального консула України у Ростові-на-Дону Ігор КОЧЕТОВ.

«11 грудня у місті Батайску у передмісті Ростова-на-Дону відбудеться фестиваль української пісні «Струни серця», - сказав І.КОЧЕТОВ.

За його словами, у фестивалі візьмуть участь колективи Ростовської області і Донецька.

І.КОЧЕТОВ зауважив, що фестиваль проводиться за підтримки й участі Генерального консульства України у Ростові-на-Дону, української діаспори та за сприяння мера Донецька Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА.

Він також відзначив, що 11 грудня до Ростова-на-Дону прибуде делегація мерії Донецька, яка відвідає міську школу № 7 ім. Героя України Олексія Береста, де відкрита недільна українська школа.

За його словами, у ході зустрічі з викладачами й учнями цієї школи від мерії Донецька будуть вручені подарунки.