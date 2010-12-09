Яким буде курс гривні наступного року?

Керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ вважає реалістичним урядовий прогноз щодо інфляції (8,9% за підсумками 2011 року) і курсу національної валюти (розрахунковий курс - 7,95 грн./дол.) наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.

«Ми вважаємо, що такі розрахунки уряду правильні, і ми сподіватимемося, що їх підтримаємо, - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ. - Показник інфляції 8,9% я вважаю таким, що є в зоні досяжності».

Водночас він зазначив, що реалістичність цих прогнозів уряду залежатиме від його політики в частині утримання дефіциту держбюджету на рівні менше 3% ВВП, досягнення домовленостей про ціни на імпортний газ наступного року, грамотної тарифної та акцизної політики, збереження існуючого рівня взаємодії уряду і НБУ, і в цілому створення умов для забезпечення стабільного економічного зростання.

Крім того, на думку В.ЛИТВИЦЬКОГО, важливим чинником, що впливає на динаміку основних макропоказників, буде співпраця України з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України вчора схвалив проект державного бюджету на 2011 рік і в п`ятницю, 10 грудня, подасть його у Верховну Раду.

Держбюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,253 трлн. грн., зростання ВВП – 4,5%, рівень інфляції – 8,9%, індекс цін виробників промпродукції – 11,3%, фонд оплати праці – 398 млрд. грн., курс національної валюти – 7,95 грн./дол. Дефіцит бюджету - 3,8% ВВП.