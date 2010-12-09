Закарпаття знову топить

У Закарпатській області вчора та сьогодні вночі внаслідок негоди (дощі, місцями сильні, поривчастий вітер) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у двох районах було знеструмлено 10 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Рахівському районі знеструмлено повністю 2 населених пункти і 4 частково, у Тячівському районі - знеструмлено повністю 2 населених пункти і 2 частково.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Через підняття рівнів води у річках та місцевих потічках у 4 населених пунктах на території Виноградівського, Міжгірського, Тячівського та Хустського районів підтоплено 197 дворогосподарств та присадибних ділянок, 31 га сільськогосподарських угідь у Виноградівському та Іршавському районах, кріплення пішохідного тросового переходу, 1 бетонний автомобільний міст, 1 недобудований дерев`яний автомобільний міст. У Міжгірському районі пошкоджено 215 м берегоукріплень.

Розпорядженням “Укравтодору” на 2 ділянках дороги державного значення (Н-09) Мукачеве – Рогатин – Івано-Франківськ – Львів через перелив води річки Боржава біля с. Вільхівка і річки Тиса у с. Сокирниця та на ділянці дороги місцевого значення (Т-07-32) Великі Ком’яти – Вилок через перелив води річки Боржава біля с. Шаланки закрито рух автомобільного транспорту. Рух автотранспорту здійснюється об’їзними шляхами.

Усього до ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучено 55 чоловік та 14 одиниць техніки.

На місцях подій працюють оперативні групи Головного управління МНС у Закарпатській області.