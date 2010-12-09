У Києві видавали підробні дозволи на розміщення кіосків

Працівники столичного УБОЗу викрили організовану злочинну групу, створену колишнім депутатом Деснянської районної ради, яка за грошову винагороду видавала підприємцям фіктивні дозвільні документи на розміщення малих архітектурних форм (кіосків, павільйонів тощо) на території району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив директор Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ.

За його словами, до цієї групи також входили помічник екс-депутата і начальник одного з департаментів КМДА.

Шахраї відкрили на території одного з дитсадків приймальню, де проводили прийом підприємців і розмови з ними, зокрема, про те, що якщо вони нададуть від 5 до 60 тис. доларів, питання розміщення їхніх МАФів буде вирішено і пролобійовано на сесії райради.

Як зазначив Д.АНДРЕЄВ, такі дії шахраї чинили протягом 2008-2009 років, видаючи підприємцям тимчасові підробні дозволи.

Задокументовано близько 20 подібних випадків, однак у міліції не виключають, що таких фактів було більше. У зв’язку з цим МВС закликає підприємців, які могли постраждати від дій цієї злочинної групи, звертатися до столичного УБОЗу. При цьому в МВС запевняють, що у випадку виявлення у підприємців фіктивних документів міліція буде максимально сприяти легалізації їхніх справ.