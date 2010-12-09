У Кременчуці невідомі на Ленінові написали: «Кат України. Покидьок»

У Кременчуці Полтавської області невідомі на пам`ятнику Леніну написали: «Кат України. Покидьок».

Як передає кореспондент УНІАН, написи зроблені червоною фарбою.

У міліції цей інцидент поки не коментують, заявляючи, що розпочато розслідування інциденту, переглядаються відеозаписи з камери спостереження, встановленої на площі Перемоги, де знаходиться пам`ятник.