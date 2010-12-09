У Кременчуці невідомі на Ленінові написали: «Кат України. Покидьок»
13:42, 09 грудня 2010Суспільство
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У міліції поки не коментують
У Кременчуці Полтавської області невідомі на пам`ятнику Леніну написали: «Кат України. Покидьок».
Як передає кореспондент УНІАН, написи зроблені червоною фарбою.
У міліції цей інцидент поки не коментують, заявляючи, що розпочато розслідування інциденту, переглядаються відеозаписи з камери спостереження, встановленої на площі Перемоги, де знаходиться пам`ятник.
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