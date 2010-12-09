Адвокат вкрала гроші, які отримали на хабар судді

Прокуратура Кіровоградської області завершила розслідування у справі, порушеній у липні 2010 року стосовно адвоката, яка підбурювала підзахисного до давання хабара суддям, а згодом шахрайським шляхом привласнила кошти.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Досудовим слідством встановлено, що адвокат підбурювала до давання хабара у сумі 3 тис. доларів за позитивне вирішення апеляційної скарги в інтересах фізичної особи. У подальшому жінка використала гроші на власні потреби.

Адвокату пред’явлено обвинувачення за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України.