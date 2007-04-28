Цушко захистив опозицію від провокацій?

У Києві затримано 77 осіб, які намагалися відсвяткувати річницю створення дивізії СС “Галичина”.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Києві, близько 17.00 на станції метро “Лісова” внаслідок реалізації оперативної інформації співробітниками спецпідрозділу міліції “Беркут” було затримано 40 осіб, які під час поверхового огляду мали при собі боксерські капи, а також спеціальні бинти, які попереджують пошкодження рук при ударі.

Затриманих для з’ясування їх осіб доставлено до Деснянського райвідділу міліції.

Водночас, о 19.00 в провулку Михайлівський правоохоронцями було затримано 37 осіб, які “за своїм зовнішнім виглядом нагадували скінхедів”.

У тому ж місці співробітниками міліції було виявлено таксі, в якому знайдено факели та пляшки із запалювальною сумішшю, а також свастику та інші пожежно-небезпечні предмети.

Цю групу для з’ясування обставин доставлено до Шевченківського райвідділу міліції.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Головне управління з питань внутрішньої політики КМДА звернулось до суду з проханням заборонити 28-29 квітня проведення у центрі столиці маршу вшанування пам’яті вояків СС «Галичина».

Згідно з поданою до управління заявкою, марш організовується громадянином А.ЖУКОМ, який заявив про участь у ньому 200 осіб, які планують пройти від парку Шевченка вулицями Богдана Хмельницького, Хрещатик до Майдану Незалежності та провести там мітинг. Акцію організатори планували на 28 квітня з 19.30 до 22.30.

Шевченківський районний суд м. Києва заборонив прихильникам воїнів СС “Галичина” проводити акції в центрі Києва 28-29 квітня.

28 квітня “Наша Україна” також заявила, що на акції об’єднаної опозиції, заплановані на Європейському майдані, планується організація провокацій: до мітингу - з метою його дискредитації - планують долучитися нібито колишні вояки СС "Галичина". Партія закликала правоохоронні органи не допустити появи цих людей на Європейському майдані.