У ДТП на трасі Київ-Чоп травмований нардеп та його помічник

О 9 год. 30 хв. 28 квітня поблизу с. Мартинівка Червоноармійського району Житомирської області, на 174 км автодороги Київ-Чоп, водій легкового автомобіля "Mitsubishi Outlander" з’їхав у кювет та допустив зіткнення з деревом, з подальшим загоранням автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 2 особи (народний депутат Верховної Ради України Анатолій ГОРБАТЮК та помічник народного депутата Г.КНИШ), яких з травмами госпіталізовано до Червоноармійської районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Житомирській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 159 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 21 особа та 202 - травмовано.