За постраждалого на атракціонах хлопчика прокуратура Севастополя відсудить 25 тисяч

Прокуратура Севастополя в інтересах постраждалого на атракціонах 8-річного хлопчика подала в місцевий суд Ленінського району міста судовий позов на суму 25 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської прокуратури, внаслідок отриманої більше року тому черепно-мозкової травми на атракціоні „Автодром”, хлопчик, після реанімації і багатьох місяців перебування у лікарні, й досі потребує постійного лікування, дієти і навчання на дому.

Вивчивши матеріали проведених за заявою матері постраждалого перевірок, прокуратура Севастополя звернулася з судовим позовом про відшкодування 5 тис. грн. витрат на лікування, а також 20 тис. грн. - моральної шкоди.

За інформацією прес-служби, у 2004 році у Севастополі вже мав місце подібний прецедент, коли Балаклавський районний суд задовольнив позов прокурора міста в інтересах 10-річного хлопчика, який постраждав в дорожньо-транспортній пригоді. Рішенням суду водій, який скоїв наїзд, сплатив сім’ї постраждалого 4,5 тис. грн.