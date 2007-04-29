Більшість журналістів та ведучих новин телеканалу “Інтер” звільняють
«Телекритика» посилається на свої джерела
Більшість журналістів та ведучих новин телеканалу “Інтер” звільняють.
Про це повідомляє «Телекритика», посилаючись на свої джерела на каналі.
За повідомленням інтернет-видання, 28 квітня в інформаційно-аналітичній службі каналу «Інтер» відбулась нарада за участю генпродюсера Ганни БЕЗЛЮДНОЇ. На цій нараді було оголошено про створення продакшн-компанії, що вироблятиме новини для каналів «Інтер» та К1 (а також, можливо, для інших каналів, що перебувають в управлінні у АТЗТ «УНТК») - ТОВ «Національні інформаційні системи». Новий ньюзрум у приміщенні каналу К1 на вулиці Щусева розпочне роботу 7 травня.
Зараз, за словами джерела “Телекритики”, керівництво веде індивідуальні переговори з працівниками ІАС щодо звільнення або переведення на роботу в новостворений продакшн. «Інтерівцям» пропонують або звільнитись добровільно, або, дочекавшись 17 травня, підписати повідомлення про розпуск інформаційно-аналітичної служби, а також повідомлення про звільнення з 17 липня. Пропозицію перейти на роботу в ТОВ «НІС» отримують лише деякі працівники ІАС.
За наявною у “Телекритики” інформацією, низка журналістів ІАС «Інтера» планує перейти на створюваний зараз Державним комітетом телебачення і радіомовлення «Мегаканал» - об’єднання ОДТРК, яке очолить колишній випусковий редактор «Подробностей» Людмила КОРОЛЬ.
Цю інформацію УНІАН підтвердили журналісти телеканалу у приватних розмовах. А також зауважили, що більшість ведучих та журналістів підуть с каналу.
Керівництво ІАС «Інтера» поки що недоступне для коментарів.