Більшість журналістів та ведучих новин телеканалу “Інтер” звільняють.

Про це повідомляє «Телекритика», посилаючись на свої джерела на каналі.

За повідомленням інтернет-видання, 28 квітня в інформаційно-аналітичній службі каналу «Інтер» відбулась нарада за участю генпродюсера Ганни БЕЗЛЮДНОЇ. На цій нараді було оголошено про створення продакшн-компанії, що вироблятиме новини для каналів «Інтер» та К1 (а також, можливо, для інших каналів, що перебувають в управлінні у АТЗТ «УНТК») - ТОВ «Національні інформаційні системи». Новий ньюзрум у приміщенні каналу К1 на вулиці Щусева розпочне роботу 7 травня.

Зараз, за словами джерела “Телекритики”, керівництво веде індивідуальні переговори з працівниками ІАС щодо звільнення або переведення на роботу в новостворений продакшн. «Інтерівцям» пропонують або звільнитись добровільно, або, дочекавшись 17 травня, підписати повідомлення про розпуск інформаційно-аналітичної служби, а також повідомлення про звільнення з 17 липня. Пропозицію перейти на роботу в ТОВ «НІС» отримують лише деякі працівники ІАС.

За наявною у “Телекритики” інформацією, низка журналістів ІАС «Інтера» планує перейти на створюваний зараз Державним комітетом телебачення і радіомовлення «Мегаканал» - об’єднання ОДТРК, яке очолить колишній випусковий редактор «Подробностей» Людмила КОРОЛЬ.

Цю інформацію УНІАН підтвердили журналісти телеканалу у приватних розмовах. А також зауважили, що більшість ведучих та журналістів підуть с каналу.

Керівництво ІАС «Інтера» поки що недоступне для коментарів.