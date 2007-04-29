За добу на українських шахтах травмовано трьох гірників і один помер.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

На шахті „Партизанська” ДП „Антрацит” елекстрослюсар механічного цеху 1952 року народження отримав забій і закритий перелом правої гомілки.

На шахті „Самсонівська-Західна” ДП „Краснодонвугілля” прохідник ділянки 1970 року народження отримав відкритий перелом нижньої третини лівого плеча та велику рвану рану нижньої третини правого плеча.

На шахті імені М.Баракова ДП „Краснодонвугілля” прохідник ділянки 1953 року народження отримав закритий перелом обох кісток лівої гомілки зі зміщенням.

На шахті „Відродження” ДП „Львіввугілля” помер кріпильник 1963 року народження.