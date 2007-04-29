У Волинському університеті відкрили виставку невідомих матеріалів Лесі Українки

У Волинському державному університеті відкрито виставку невідомих матеріалів Лесі Українки. Серед них - невідомі досі автографи та автодруки творів поетеси, її листи-картки до рідних, близьких та друзів. Рукописи переважно стосуються перебування Лесі Українки на лікуванні в Єгипті.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ВДУ, виставка, де презентовані невідомі рукописи Лесі Українки проходить під назвою «Може, то тільки легенда – край той, осяяний сонцем» і експонується у науково-дослідному Інституті Лесі Українки. В її відкритті взяли участь члени Наглядової ради ВДУ на чолі з академіком НАН України Миколою ЖУЛИНСЬКИМ. А, народна артистка України Лариса КАДИРОВА, яка прочитала останній монолог Мавки з "Лісової пісні", подала цікаву ідею створення театру Лесі Українки.

Крім того, в Інституті Лесі Українки, який є спільним проектом Інституту літератури НАН України імені Т.Г.Шевченка та Волинського державного університету імені Лесі Українки відбулася презентація нових надходжень матеріалів про поетесу до вищезгаданого інституту взагалі й музею Лесі Українки ВДУ зокрема.