Частина матчів Євро-2012 відбудуться в Одесі?

Одеса не потрапила в число основних міст, які приймають учасників Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, з провини колишнього керівництва міста. Але ми прагнутимемо виправити ситуацію і переконані, щоб деякі ігри Євро-2012 все-таки відбулися в нашому місті.

Таку думку висловила в інтерв`ю УНІАН заступник міського голови Тетяна ФІДІРКО.

„Те, що Одеса потрапила всього лише в резерв українських міст для проведення Чемпіонату Європи, - зазначила Т.ФІДІРКО, - пов`язано з неучастю міста в першому етапі тендеру, що проходив ще в 2003-2004 рр. Тільки на другому етапі – в 2006 році - Одеса взяла активну участь у конкурсі і зробила це дуже якісно”.

На думку міжнародних експертів, пакет документів, представлених Одесою представникам УЄФА, був підготовлений краще, ніж документи інших міст України, підкреслила віце-мер.

Як повідомляв УНІАН, матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року проходитимуть в Україні – в Києві, Львові, Дніпропетровську, Донецьку, а також у польських містах – Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Познані. Одеса і Харків визначені як допоміжні українські міста. Усього в турнірі візьме участь 16 команд. Оргкомітет під керівництвом Президента України для проведення Євро-2012 почне працювати в Києві відразу ж після травневих свят.