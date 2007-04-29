У Комсомольську відкрили пам`ятник покровителю міста

У Комсомольську Полтавської області відкрито пам`ятник духовному покровителю міста Святому Миколаю.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр ЖКГ Олександр ПОПОВ, відкриваючи пам`ятник разом з Архієпископом Полтавським і Кременчуцьким ФІЛІП, заявив, що спорудження пам`ятника є свідченням відродження духовних традицій.

“Сьогоднішні розбрати в суспільстві, між людьми мають припинитися, адже відкриття пам`ятника в місті – це крок до примирення людей через християнські цінності, через розвиток духовності”, - сказав О.ПОПОВ.

Сам пам`ятник являє собою постаментом з фігурою Св. Миколая, котрий в одній руці тримає Євангеліє, а другою благословляє місто і всіх, хто приходять до пам`ятника. Образ Святого Миколая втілено в бронзі.

Архітектором пам`ятника є полтавчанин Дмитро КОРШУНОВ.

Архієпископ Полтавський і Кременчуцький ФІЛІП, подякувавши О.ПОПОВУ за допомогу в спорудження пам`ятника, вручив йому орден “Рівноапостольного князя Володимира”.

Нагадаємо, до призначення міністром ЖКГ О.ПОПОВ був мером Комсомольська.