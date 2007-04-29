На Волині стартувала всеукраїнська спортивно-патріотична гра

На Волині сьогодні стартувала всеукраїнська спортивно-патріотична гра «Звитяга-2007». Вона проходить поблизу селища Цумань Ківерцівського району. У ній беруть участь студенти та учні навчальних закладів Волині, а також молодь із інших регіонів України. Гра триватиме до 2 травня, передає кореспондент УНІАН.

Гра відбуватиметься в рамках відзначення Року УПА на Волині та за сприяння Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Організатор гри – Волинська обласна організація «Національний Альянс».

Зміст змагання полягає у визначенні кращої команди з двох у ході проведення гри. Кожна команда має власний табір, де на спеціальній щоглі розміщено її прапор. Завдання кожної команди - заволодіти та втримати до кінця гри прапор супротивника. Виконання цієї вимоги забезпечує «чисту» перемогу однієї з команд.

Кожен учасник змагання має нарукавну пов`язку відповідного кольору. Під час гри сотні можуть «знищувати» гравців суперника шляхом зриву цієї пов`язки. Втрата пов`язки означає «загибель». Зірвані пов`язки передаватимуться в Раду вищих спостерігачів, і за їх кількістю визначається результат гри. При встановленні результатів змагань використовується спеціальна шкала оцінювання: чим вищий ранг «убитого», тим більше балів отримує команда.