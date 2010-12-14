У Вінницькій області чоловік потрапив під електричку і залишився живим.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Вінницькій області, 12 грудня близько 21.20 від чергової лікарні залізничної станції Козятин надійшло повідомлення про те, що о 18.30 в приймальне відділення лікарні доставлено 32-річного жителя села Махаринці Козятинського району.

За попередніми даними, чоловік при переході через залізничні колії на ст. Козятин потрапив під вагон електропоїзду «Фастів-Козятин». В результаті він отримав струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму.

Наразі потерпілий у важкому стані перебуває в реанімації.