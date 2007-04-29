Одеські теплопостачальники компенсували споживачам 6 млн. грн.

Як компенсація за сплачені, але не надані послуги з теплопостачання будинків житлового сектора дві теплопостачальні організації – Одеська ТЕЦ і комунальне підприємство «Теплопостачання Одеси» повернули місцевим споживачам 6 млн. грн.

Про це повідомила на прес-конференції заступник начальника облуправління у справах захисту прав споживачів Надія ФЕДОСЄЄВА, уточнивши, що «кожне підприємство шляхом взаємозаліків повернуло споживачам по 3 млн. грн.»

За словами Н.ФЕДОСЄЄВОЇ, протягом першого кварталу поточного року співробітники облуправління перевірили 47 суб`єктів господарської діяльності, що надають житлово-комунальні послуги. Зокрема, дирекцій єдиного замовника «Малиновський», «Зоряний», «Північний», «Бугаєвський», «Жовтневий», «Фонтанський», «Арнаутський», «Південний». І в 42-х із них були виявлені порушення. «Практично всі перевірені підприємства, - підкреслила заступник начальника облуправління, - допускають відхилення від нормативних вимог, що регламентують якість наданих послуг».

Н.ФЕДОСЄЄВА констатувала, що „57% скарг, що надійшли в управління з початку року, викликані неякісним наданням послуг працівниками міського житлово-комунального господарства».