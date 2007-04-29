Янукович: влада працювала на все, що завгодно, а не на суспільство
22:44, 29 квітня 2007Суспільство
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Цього не можна більше допустить
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що скасування політичної реформи неможливе.
Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю увечері.
При цьому він додав, що необхідно удосконалити Конституцію і систему влади.
«Дуже важливо, щоб ми пам`ятали про головне – така мета конституційної реформи - це удосконалення системи влади. Президент це добре розуміє, прем`єр-міністр це добре розуміє – і тут у нас немає ніяких розбіжностей», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
Удосконалити Конституцію і систему влади необхідно, на думку прем`єра, для того, щоб запобігти можливості повернення «в минуле,…коли влада працювала на все, що завгодно, а не на суспільство, внаслідок чого втратила довіру».
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