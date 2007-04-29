Янукович: влада працювала на все, що завгодно, а не на суспільство

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що скасування політичної реформи неможливе.

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю увечері.

При цьому він додав, що необхідно удосконалити Конституцію і систему влади.

«Дуже важливо, щоб ми пам`ятали про головне – така мета конституційної реформи - це удосконалення системи влади. Президент це добре розуміє, прем`єр-міністр це добре розуміє – і тут у нас немає ніяких розбіжностей», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Удосконалити Конституцію і систему влади необхідно, на думку прем`єра, для того, щоб запобігти можливості повернення «в минуле,…коли влада працювала на все, що завгодно, а не на суспільство, внаслідок чого втратила довіру».