Янукович: ми подивимося на поведінку генерального прокурора

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не вважає повернення Святослава ПІСКУНА на посаду генерального прокурора України зрадою з його боку.

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю увечері.

«Я вважаю, що пройде час, і ми подивимося на поведінку генерального прокурора, і можна буде зробити висновок», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що зараз йому важко сказати, чи відбулося призначення С.ПІСКУНА на посаду генпрокурора в результаті яких-небудь домовленостей. «Я не хочу навіть про це думати. Я ніколи не ображав жодну людину безпідставно і не хочу цього робити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав, що виступає за те, аби будь-яке рішення судів виконувалося. «Я проти того, щоб рішення судів виконувалося вибірково, як це робиться зараз», - підкреслив прем`єр-міністр.