”Я шокований повідомленнями, які поширюють російські ЗМІ”

Як заявив начальник управління екологічної безпеки Одеської міськради Ігор ДЕРБОГЛАВ: «Я шокований повідомленнями, поширюваними російськими ЗМІ, ніби Одеса не готова до пляжного сезону. Це відверта брехня. Насправді все йде з точністю до навпаки - місто цього року, як ніколи раніше, добре підготувався до пляжного і туристичного сезону».

Він також відзначив, що на всіх міських пляжах «відкриті медичні пункти з телефонами для оперативного реагування. Аварійно-рятувальні служби обладнані необхідними плавзасобами. Скрізь працюватимуть пункти з очищеною питною водою, відкрито достатню кількість туалетів. Закуплено 18 машин для очищення піску, які задіяно в роботі».

«Наголошую: ситуація на одеських пляжах відповідає санітарним нормам, усі пляжі одержали паспорти з дозволом на відкриття - підсумував І.ДЕРБОГЛАВ. - Це підтверджують лікарі міської санепідемстанції, які регулярно здійснюють перевірки якості води».

Повідомлення деяких ЗМІ про можливість виникнення на пляжах Одеси епідемії холери спростувала й начальник міського управління охорони здоров`я Олена ЯКИМЕНКО. Вона також підтвердила: головний санітарний лікар видав дев`яти комунальним пляжам дозволи на відкриття сезону. «Жодної загрози спалаху холери в Одесі не існує», - сказала О.ЯКИМЕНКО.