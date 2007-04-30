Коаліція ухвалила провести дострокові парламентські і президентські вибори

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про вибори Президента України та народних депутатів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 234 із 254 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

У постанові передбачено визнати за необхідне провести вибори Президента України та народних депутатів України «в період 90 днів з дня набрання чинності закону «Про внесення змін до Конституції України», яким передбачити проведення виборів Президента та народних депутатів не пізніше 9 грудня 2007 року.

«Визнати за необхідне проведення одночасних виборів Президента України та народних депутатів», - йдеться в постанові.

Тимчасовій спеціальній комісії з опрацювання проектів законів України про внесення змін до Конституції України доручено з урахуванням пропозицій Президента України та інших суб’єктів права законодавчої ініціативи підготувати та внести на розгляд парламенту до 15 червня 2007 року проект закону про внесення змін до Конституції України, яким зокрема передбачити проведення виборів Президента та парламенту.

Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування до 10 червня 2007 року доручено внести на розгляд ВР проект закону про вибори народних депутатів України в новій редакції, в якому передбачити проведення виборів «за так званими відкритими партійними списками кандидатів у депутати від політичних партій виборчих блоків та проекту закону про внесення відповідних змін до закону «Про вибори Президента України».